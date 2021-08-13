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الجيش الإندونيسي ينهي "اختبارات العذرية" للمجندات

13
AUGUST
2021
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أعلن رئيس الأركان الإندونيسي أنديكا بيركاسا، اليوم الخميس، أن الجيش الإندونيسي أوقف ما يسمى "اختبارات العذرية" للمجندات.
 
وجاء وقف الجيش الإندونيسي لـ"اختبارات العذرية" للمجندات، بعد دعوات من منظمات غير حكومية لإنهاء هذه الممارسة "المؤلمة والمذلة".
 
كذلك لفت رئيس الأركان إلى توقف الجيش عن إجراء الاختبارات نفسها لخطيبات الجنود قبل الموافقة على الزواج.
 
وكانت السلطات العسكرية تؤكد دائما أن "اختبار العذرية"، الذي يطلق عليه أيضا مسمى "فحص الاصبعين" كان ضروريا للتحقق من سلامة غشاء البكارة للمجندات بهدف استبعاد المرشحات اللواتي من شأن سلوكهن الجنسي الإضرار بصورة الجيش بحسب المروجين لهذه الممارسة.
 
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