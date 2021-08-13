living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بانفجار حافلة في روسيا

13
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 17 شخصا على الأقل، من جراء انفجار في حافلة في فورونيغ غربي روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية ليلة الجمعة.

وأشار حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف، عبر تلغرام، إلى أن "عدد الجرحى ارتفع إلى 18 (...) من بينهم امرأة فارقت الحياة". وهناك عدد من الجرحى في حالة خطرة.

وقال سائق الحافلة لقناة روسيا-24، إن خمسة وثلاثين شخصًا كانوا على متنها.

وقد وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري، وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع الفيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان، إنها أرسلت خبراء من موسكو، وفتحت تحقيقا جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.

وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة "إنترفاكس" للأنباء: "حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout