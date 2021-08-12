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الصحة العالمية: هذا هو المصاب رقم صفر بفيروس كورونا

12
AUGUST
2021
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن المصاب رقم صفر بكورونا قد يكون أصيب في الصين خلال بحث ميداني أو بمختبر.

وقالت المنظمة إن الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش.

وحضت منظمة الصحة العالمية، الصين، الخميس، على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

وطلبت المنظمة من كافة الدول عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4,3 ملايين شخص وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي، وقد أفاد تقرير المرحلة الأولى الذي كتب بالتعاون مع خبراء صينيين، أن فيروس سارس-كوف-2 انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط.

وفي بيان حول المضي قدما في المرحلة التالية من الدراسات لاكتشاف أصل الوباء، قالت إنه من "المهم جدا" معرفة كيف بدأت جائحة كوفيد-19.

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