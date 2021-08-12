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5 قتلى جراء حرائق غابات في جنوب إيطاليا

12
AUGUST
2021
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أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات واسعة النطاق تتواصل في جنوب البلاد إلى خمسة قتلى على الأقل.
 
وحسب الحصيلة المحدثة، أودت الحرائق بأرواح أربعة أشخاص في منطقة كالابريا وشخص آخر في صقلية، بالإضافة إلى أربعة مصابين في منطقة بيدمونت.
 
وأوضحت تقارير إعلامية أن الضحية الأخير هو مواطن مسن يبلغ من العمر 77 عاما من سكان كالابريا، وكان يصارع النيران حتى آخر لحظة، على ما يبدو، في محاولة يائسة لإنقاذ منزله ومواشيه.
 
وطلبت سلطات كالابريا، وهي المنطقة الأكثر تضررا بالحرائق، من الحكومة الفدرالية إعلان حالة الطوارئ في الإقليم حيث تهدد الحرائق غابات الزان القديمة في متنزه جبال أسبرومونتي الوطني والتي أدرجت في يوليو الماضي على قائمة "اليونيسكو" للتراث العالمي.
 
واندلعت الحرائق على خلفية ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى مستويات قياسية تصل في بعض المناطق في صقليا إلى 48.8 درجة مئوية (ما يمثل رقما غير مسبوق بالنسبة لأوروبا).
روسيا اليوم
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