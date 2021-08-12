إصابات كورونا المؤكدة في المكسيك تتجاوز 3 ملايين

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أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 22711 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

وسجلت المكسيك أيضا 727 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 246203 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك ثلاثة ملايين و20596.

وتعد الدولة الأكثر عالميا من ناحية عدد الإصابات هي الولايات المتحدة الأمريكية بما يزيد عن 36 مليون إصابة وأكثر من 618 ألف وفاة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بما يقارب 567 ألف وفاة.

عالميا، وصلت الإصابات إلى 204,661,668 والوفيات تجاوزت 4,323,778.