بيان غامض لترامب من 3 كلمات يفجر جدلا

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أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانا غامضا من 3 كلمات أرسله لقائمة الأشخاص في بريده الإلكتروني، ما فجر الجدل حول معناه.

قال ترامب في بيانه الذي لا يحمل أي سياق أو تفسير وراءه “BULLIES NEVER FIGHT!” وتعني "المتنمرون لا يقاتلون أبدا"، بحسب موقع The Raw Story الأمريكي.

أثار بيان ترامب، الذي روجت له المتحدثة باسمه ليز هارينجتون على تويتر، ارتباكا فوريا واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال كثير من الناس إنهم مرتبكون بشأن ما قصده ترامب، وسخر آخرون ببساطة من الرئيس السابق بسبب عدم اتساقه، حيث اقترح أحد الكتاب أننا بحاجة إلى إنشاء مترجم "حزين، عجوز يهز قبضته في السماء" لفهم صراخه.

وسخر آخرون من دونالد ترامب بسبب اختزاله في التواصل عبر هذه الوسيلة، بعد أن تم إبعاده عن جميع أشكال وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية تقريبا.

وتكهنت ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، أن تصريح ترامب كان إشارة إلى أندرو كومو الذي استقال من منصب حاكم نيويورك بعد اتهامه في تقرير للنائب العام بالتحرش الجنسي بـ 11 امرأة، دون أن تكشف العلاقة بين كلمات ترامب وقضية كومو.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حظر موقع تويتر في خطوة غير مسبوقة حساب ترامب "بشكل دائم"، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، و "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".وعلى الخلفية ذاتها، اتخذ فيسبوك قرارا مماثلا، إلا أنه حدد مدته بعامين فقط.