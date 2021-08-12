living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن: طالبان تبدو عازمة على النصر في ساحة المعركة

12
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن "جميع المؤشرات" تشير إلى سعي طالبان "لتحقيق نصر في ساحة المعركة".
 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في الوقت الذي التقى فيه مبعوثون من أميركا والصين وروسيا ودول أخرى مع مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.
 
وكثف المسلحون هجماتهم في أنحاء أفغانستان واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني عواصم إقليمية. وقال مسؤول دفاعي أميركي نقلا عن المخابرات الأميركية إن بإمكانهم عزل العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما.
 
وقال برايس في إفادة صحفية إن طالبان تنتهك "نص وروح" اتفاقية فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان لانسحاب جميع القوات الأميركية من أطول حرب للولايات المتحدة.
 
وأضاف برايس أن طالبان ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى "وقف دائم وشامل لإطلاق النار". وقال "كل الدلائل تشير ... إلى أن طالبان تسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق انتصار في ساحة المعركة".
 
وقال إن "مهاجمة عواصم الأقاليم واستهداف المدنيين يتعارض مع روح الاتفاق".
 
وتنفي طالبان استهداف المدنيين.
 
ولم تف الولايات المتحدة ببعض الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاقية بما في ذلك سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أول مايو. ومن المقرر أن تغادر بحلول 31 أغسطس.
 
وأشار برايس إلى أن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد ونظرائه الروس والصينيين والباكستانيين ومسؤولين من دول أخرى ومنظمات دولية بدأوا محادثات مع مفاوضي طالبان الثلاثاء.
 
وقال "نعتزم التوصل إلى إجماع وجعل المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد" بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout