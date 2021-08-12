living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاحية "ملايين" اللقاحات ضد كورونا "أوشكت على الانتهاء"!

12
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بينما يواجه عدد كبير من سكان العالم صعوبات بالغة في الوصول إلى اللقاحات ضد كوفيد-19، تشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن "صلاحية الملايين من الجرعات في المجمدات والثلاجات في جميع أنحاء العالم أوشكت على الانتهاء".

وقالت الصحيفة إن الملايين من جرعات اللقاحات "التي تم تطويرها بسرعات قياسية تسير بهدوء نحو انتهاء الصلاحية".

ويقول أطباء إن هناك نحو 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في هولندا على وشك الانتهاء، وفي "إسرائيل" هناك 80 ألف جرعة منتهية الصلاحية من لقاح "فايزر"، وتم التخلص من 73 ألف جرعة لقاحات في بولندا، وهناك نحو 160 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي تمت إعادتها إلى روسيا من سلوفاكيا بعد أن شارفت صلاحيتها على الانتهاء، وفي الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن ولاية نورث كارولاينا وحدها بها نحو 800 ألف جرعة ستنتهي صلاحيتها قريبا.
ولمواجهة خطر هدر مئات الآلاف من الجرعات في الولايات المتحدة، سارعت إدارة الغذاء والدواء (أف دي إيه) مؤخرا إلى تمديد تاريخ انتهاء صلاحية لقاح شركة "جونسون آند جونسون".

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه في مقابل ذلك، تواجه مناطق عديدة حول العالم مشكلة الوصول إلى التطعيمات، ففي جميع أنحاء أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن 2.2 بالمائة فقط من سكان القارة تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما قامت هولندا بتلقيح أكثر من نصف سكانها.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد انتهت صلاحية حوالي 470 ألف جرعة لقاح لمختلف الشركات المصنعة في أفريقيا.

وتسبب تواريخ انتهاء الصلاحية مشكلات حتى بعد وصولوها للدول المحتاجة إليها في أفريقيا بسبب تأخر وصولها، الذي يحتاج ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وكان أمام ليبريا 15 يوما فقط لتوزيع جرعات لقاح "أسترازينيكا" قدمها لها الاتحاد الأفريقي، واضطرت للتخلص من نحو 27 ألف جرعة. وتخلصت بنين من نحو 51 ألف جرعة، في أيار الماضي، بعد أن كافحت لمدة ثلاثة أشهر للحصول عليها.
ويقول براشانت ياداف، الخبير في سلاسل التوريد للرعاية الصحية في مركز التنمية العالمية: "لا يوجد أحد يتتبع الجرعات منتهية الصلاحية بشكل منهجي".

ويوضح جيسي غودمان، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جورج تاون، لواشنطن بوست، أن صلاحية اللقاحات تنتهي بسرعة أكبر من العديد من الأدوية الأخرى، مثل "تاميفلو" الذي يمكن تخزينه لسنوات.

ويقول إنه مع تقدم الجرعات في العمر "قد لا تولد نفس الاستجابة المناعية"، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على اللقاحات التي تعمل بتقنية "mRNA"، مثل "موديرنا" و"فايزر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout