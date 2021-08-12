living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاستخبارات الأميركية تتوقع سيطرة طالبان على كابل خلال 90 يوماً

12
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بينما تواصل حركة «طالبان» تقدمها الميداني في أفغانستان، تتوقع تقارير استخباراتية أميركية تمكن الحركة الأفغانية من عزل العاصمة كابل عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوماً وربما السيطرة عليها في 90 يوماً.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول دفاعي أميركي، لم تذكر هويته، أن التقييم الاستخباراتي الجديد لمدى قدرة كابل على الصمود يستند إلى المكاسب السريعة التي تحققها «طالبان» في أنحاء البلاد، مع مغادرة القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. وتابع قائلاً: «لكن هذه ليست نتيجة محتومة»، وإن بمقدور قوات الأمن الأفغانية قلب الأمور من خلال إبداء مزيد من المقاومة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن القوات المسلحة الأفغانية «متفوقة عدداً بشكل كبير» على «طالبان» ولديها «القدرة على إلحاق خسائر أكبر» بالمتمردين. وقال: «فكرة أن تقدُّم (طالبان) لا يمكن وقفه (...) لا تعكس الواقع على الأرض».


وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة أن تخوض أفغانستان معركتها بنفسها مع تقدُّم «طالبان». وقال بايدن: «على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم… وأمتهم».

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي تزامناً مع استيلاء «طالبان» على تاسع عاصمة إقليمية خلال أيام، واستسلام «المئات» من القوات الحكومية الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار قندوز (شمال) بعد سقوط المدينة في أيدي «طالبان»، الأربعاء، حسبما قال مسؤول محلي.

وباتت «طالبان» تسيطر على 65 في المائة من أفغانستان، وتهدد بالسيطرة على 11 عاصمة إقليمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout