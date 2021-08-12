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«دلتا» يؤجج الجائحة في أميركا

12
AUGUST
2021
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قال حاكم ولاية آركنسو الأميركية إنه لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار سلالة «دلتا» المتحور من «كورونا»، أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر، وفق «رويترز».

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت، من المستشفيات، تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد، منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

على مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35 في المائة عن الأسبوع السابق، وفقاً لإحصاء «رويترز» المستند لبيانات الصحة المعلنة. وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بـ«كوفيد – 19» الذين يعالَجون في المستشفيات 40 في المائة، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18 في المائة على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.

وكتب إيسا هاتشينسون حاكم آركنسو على «تويتر»: «شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى... لا تتوافر الآن سوى ثمانية أسرة بوحدات الرعاية المركزة بالولاية».

وحث هاتشينسون سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.
أما أبوت، الذي أصدر في مايو (أيار) أمراً يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، فقد قال أمس الاثنين إنه سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى «كوفيد» بأجسام مضادة.

وسجلت فلوريدا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية، إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد، وفقاً لبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي، وفقاً لتحليل «رويترز».

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة «دلتا» المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية «ألفا».

كانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إن قرابة 60 في المائة من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد – 19» حتى صباح الاثنين.

وأوضحت أن 195 مليوناً و222906 أشخاص، أو 58.8 في المائة من إجمالي السكان، تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين تلقى الجرعتين 157 مليوناً و888305 أشخاص من السكان البالغين، أو 61.6 في المائة منهم.

واستخدمت الولايات المتحدة 351 مليوناً و933175 جرعة من لقاحات مضادة لـ«كوفيد – 19» في البلاد حتى صباح اليوم الاثنين، في حين وزعت 407 ملايين و560705 جرعات.

ويشمل إحصاء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لقاحات «مودرنا» و«فايزر/بيونتك» و«جونسون آند جونسون» المكون من جرعة واحدة حتى الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


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