ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات

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أرسل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لقائمة الأشخاص في بريده الإلكتروني رسالة غامضة من ثلاث كلمات، مما أثار تساؤلات حول معناها.