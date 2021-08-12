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ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات

12
AUGUST
2021
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أرسل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لقائمة الأشخاص في بريده الإلكتروني رسالة غامضة من ثلاث كلمات، مما أثار تساؤلات حول معناها.

وكتب ترامب في رسالته: "المتنمرون لا يقاتلون أبدا"، دون أن يقدم أي توضيح.

وتأتي الرسالة بعد إعلان حاكم نيويورك أندرو كومو أنه استقالته من منصبه بعد تحقيق أجرته المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، واتهمته بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

وترامب الذي غالبا ما يتوق إلى إبداء آرائه حول تطورات سياسية مماثلة، لم يعلق بعد على استقالة كومو ولم يعط أي مؤشر على أن رسالته تشير إلى كومو.

وقد أرسل ترامب مؤخرا سلسلة من الرسائل من خلال لجنة العمل السياسي Save America الخاصة به للتعبير عن آرائه فيما يتعلق بأفعال السياسيين.

وأعرب الرئيس السابق عن غضبه من مشروع قانون البنية التحتية الأخير، والذي تم تمريره بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين، حيث هاجم علنا السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل لعدم العمل معه على مشروع قانون خاص به خلال فترة ولايته.

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