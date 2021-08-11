ميلانيا ترامب ترد على اتهامها بإهانة التاريخ الأمريكي

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هاجمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤرخا رئاسيا اتهمهما بإهانة التاريخ الأمريكي.

انتقد مايكل بيشلوس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، زوجة دونالد ترامب، بسبب التغييرات التي أجرتها على حديقة الورود في البيت الأبيض، العام الماضي.

ووصف بيشلوس ما فعلته ميلانيا ترامب بأنه "نزع للأحشاء"، وإهانة لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم بيشلوس ميلانيا ترامب أن التغيير الذي أحدثته في حديقة الورود جعلها خالية من الكثير من الزهور.

ونشر صورة لحديقة الورود من العام الماضي، وغرد معها: " تم الانتهاء من نزع أحشاء حديقة الورود في البيت الأبيض قبل عام، وتلك كانت النتيجة القاتمة: عقود من التاريخ الأمريكي اختفت".

ورد الحساب الرسمي لمكتب ميلانيا ترامب عبر "تويتر" على اتهامات مايكل بيشلوس، باتهامه بـ"التضليل" والتشكيك في مصداقيته كمؤرخ.

وأعاد مكتب ميلانيا ترامب نشر تغريدة بيشلوس، وقال في تغريدة له: "لقد أثبت مايكل بيشلوس جهله من خلال عرض صورة لحديقة الورود وهي في مراحلها البدائية، إن حديقة الورود مزينة بزهور الورود الصحية والملونة"، كما أن الصورة التي نشرها لحديقة الورود تظهر أن الورود ما زالت في براعمها، إن معلوماته المضللة مخزية ولا يجب الوثوق به كمؤرخ محترف".

وشارك حساب مكتب ميلانيا ترامب صورة حديثة لحديقة الورود، التي تظهر بالورود كاملة.

وفي يوليو/ تموز 2020، أعلنت ميلانيا ترامب أنها ستقوم بترميم حديقة الورود، التي يستخدمها رؤساء أمريكا كثيرا في إلقاء الخطب، بعدها كشفت في الشهر التالي عن التغييرات.