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البيت الأبيض يعلق على استقالة حاكم نيويورك

11
AUGUST
2021
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علق البيت الأبيض على استقالة حاكم نيويورك أندرو كومو، التي أعلن عنها، إثر اتهامه بالتحرش من قبل 11 امرأة وانخراطه في تصرفات وتعليقات تم وصفها بأنها "غير ملائمة".
 
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن قرار الاستقالة الذي اتخذه كومو، اليوم الثلاثاء، كان تصرفا صحيحا.
 
وتابعت: "أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعمه للنساء اللاتي تحدثن عن هذا الأمر"، مشيرة إلى تأكيده على أنه لا يمكن فصل التصرفات الشخصية عن العمل".
 
وأعلن حاكم نيويورك استقالته، اليوم الثلاثاء، بسبب اتهامات بالتحرش من قبل 11 امرأة.
 
وتوصل تحقيق مستقل إلى أن ادعاءات النساء كانت صحيحة، وهو ما دفعه للتخلي عن منصبه.
 
وقال أندرو كومو: "أفضل ما يمكنني فعله الآن هو ترك منصبي"، مضيفا: "استقالتي ستبدأ خلال 14 يوما".
 
يذكر أن حاكم نيويورك، البالغ من العمر 63 عاما، نفى مزاعم التحرش الجنسي، في وقت سابق، لكنه أضاف: "أعتذر لأي امرأة قد تكون مستاءة من أفعالي".
  
وذكر تقرير المدعية العامة لنيويورك، أن كومو قام بما وصفته بـ "ملامسة وتقبيل ومعانقة غير مرغوب فيها"، إضافة إلى تعليقات أدلى بها لم تكن ملائمة.
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