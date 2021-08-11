"بقيمة 600 مليون دولار".. شبكة العملات المشفرة تشهد "أكبر" اختراق في تاريخها

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أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة، أمس الثلاثاء، أن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية قال مستخدمون عبر تويتر إن قيمتها تصل إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة "بولي نتورك" التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "إيثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون".

ووجهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها "كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم 'ديفي'"، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي.

وأضافت "هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة".

وهددت "بولي نتورك" بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة "التوصل إلى تسوية".

ولم ترد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.

وهذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية أبريل وحتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقا لتحليل أجرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة بحماية الأصول المشفرة.