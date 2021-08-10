ارتفاع أسعار الذهب

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب علي المعدن الأصفر، والذي يُعد ملاذا آمنا، توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1734.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1736 دولارا.

ونزل سعر الذهب أكثر من 4 % في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفدرالي لدعم الاقتصاد.

ويتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم، إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأونصة بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس الاثنين.

وارتفعت أسعار البلاتين 1% لتصل إلى 989.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2618.71 دولار.