الولايات المتحدة تفشل بمكافحة فيروس كورونا المستجد

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بعد تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ستة أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيس كولينز، يوم الأحد، من أن البلاد "تفشل" في مكافحة الوباء.

وقال فرانسيس كولنز في برنامج "ذيس ويك" الذي يبث على شبكة "إيه. بي. سي"، "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه".

وأضاف كولينز، " نعم، نحن نفشل".

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحور دلتا من كورونا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير/شباط الماضي.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم.

كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا "مثقلة"، فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة أعطت 351 مليونا و400930 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد حتى صباح الأحد، ووزعت 407 ملايين و561705 جرعة.