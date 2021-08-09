سلالة دلتا تُرعب العالم بسبب قوّتها الخارقة

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لا تزال سلالة دلتا التي رصدها العلماء للمرة الأولى في الهند أكثر السلالات مدعاةً للقلق في الوقت الحالي، إذ إنها تصيب أعداداً كبيرة من غير المحصّنين باللقاحات في دول عدة، كما أثبتت قدرتها على نقل العدوى الى كثيرين في وقت قصير.

وقال شين كروتي خبير الفيروسات في سان دييغو، إن "القوة الخارقة في سلالة دلتا تكمن في قدرتها على الانتشار السريع بين البشر".

ووجد باحثون صينيون أن عدد الفيروسات في أنوف المصابين بسلالة دلتا يزيد 1260 مرة بالمقارنة مع النسخة الأصلية من فيروس كورونا.

ورجّح بعض الباحثين الأميركيين أن حمل الفيروس عند الأفراد المحصّنين باللقاح الذين أُصيبوا بعدوى دلتا يتساوى مع الحمل الفيروسي لدى غير المحصّنين، وهو ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية ودفعها لدقّ ناقوس الخطر.