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الأمن الباكستاني يقضي على خلية إرهابية أفغانية شرقي البلاد

9
AUGUST
2021
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قضت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، على خلية إرهابية أفغانية مكونة من 3 أفراد في مدينة لاهور شرقي البلاد، كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة.
 
إسلام أباد- سبوتنيك. وقالت مصادر أمنية باكستانية لسبوتنيك "قُتل 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمجموعة الإرهابية القادمة من أفغانستان".
 
وأوضحت المصادر أن ذلك حدث خلال مداهمة قوات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب موقع بمنطقة "فيروزوالا" في لاهور صباح اليوم.
 
وكانت الإدارة قد تلقت معلومات استخباراتية عن تواجد أفراد عصابة مسلحة كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة خلال عاشوراء محرم، بحسب المصادر ذاتها.
 
وتابعت "تم العثور على عدة سترات ناسفة وثلاث قنابل يدوية ورشاشي كلاشنكوف خلال مداهمة الموقع".
 
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، قُتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة أمنية في مدينة لاهور شرقي باكستان.
 
تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الهجمات المسلحة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة خاصة بعد تدهور الأوضاع في أفغانستان في ظل تخوف أجهزة الأمن والجيش الباكستانيين من تدهور الأوضاع الأمنية بسبب عودة نشاطات عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان الباكستانية على الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.
 
وتتحدث تقارير أمنية باكستانية عن إعادة تنظيم أكثر من ستة آلاف مسلح تابعين لعناصر حركة طالبان الباكستانية على الشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان.
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