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لاعبة كرة قدم تخلع ملابسها لتثبت أنها أنثى

8
AUGUST
2021
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كشفت لاعبة كرة قدم أفريقية أنها أجبرت قبل سنوات عديدة على خلع ملابسها في العلن أمام لجنة التحكيم خلال إحدى مباريات كرة القدم لإثبات أنها أنثى.
 
وقالت اللاعبة، تابيثا تشاوينغا، من دولة مالاوي في مقابلة خاصة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إنها تعرضت لهذه الإهانة مرّتين، الأولى حين كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتلعب مع فريق مدرسة للفتيات، والثانية عندما لعبت مع فريق كرة القدم للسيدات في ليلونغوي دي دي صن شاين، التي مثَّلت أول خطوة لها في مسيرتها الاحترافية.
 
وطالبت اللاعبة الحكومة والمسؤولين الرياضيين بضمان حماية حقوق كل لاعبة، مناشدةً مسؤولي كرة القدم للسيدات تعزيز سلامة اللاعبات من خلال حماية حقوقهن الإنسانية. وسألت: "إذا كانوا يهينون شخصا التقوا به للتو في ملعب كرة القدم، فماذا كانوا سيفعلون بي لو وُلدت في عائلاتهم. هل يمكن أن يقتلوني؟".
 
واعتبرت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز الموارد القانونية للمرأة في مالاوي، ماغي كاتويرا باندا، أن ما مرت به تابيثا تشاوينغا "يمثل عملا من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاكا لكرامة شخص".
 
وكانت الصحيفة البريطانية قد صنّفت تشاوينغا بين أفضل 100 لاعبة في العالم عام 2020. وتلعب تشاوينغا مع فريق جامعة ووهان الصيني، وسبق أن لعبت مع جيانغسو سونينغ.
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