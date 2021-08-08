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اللقاح ينقذ الآلاف بدولة أوروبية

8
AUGUST
2021
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ذكر مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا أن لقاحات فيروس كورونا أنقذت حياة أكثر من 38000 شخص في البلاد.
 
وقال معهد روبرت كوخ، السبت، إنه وفقا لحسابات نماذج المحاكاة، حافظت حملة التطعيم في الأشهر الستة ونصف الماضية أيضًا على بقاء 76000 مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 خارج المستشفيات، وحوالي 20 ألف شخص خارج وحدات العناية المركزة.
 
كما ذكر المعهد أن حملة التطعيم في ألمانيا منعت أكثر من 706 آلاف حالة إصابة مؤكدة هذا العام.
 
وأضاف المعهد في بيانه "تظهر الفعالية العالية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة".
 
وبدأت ألمانيا في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا أواخر عام 2020، حيث تم تطعيم أكثر من 45 مليون شخص بشكل كامل، أي 54.5 بالمائة من السكان.
 
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، السبت، إن حوالي 51.8 مليون، أو 62.3 بالمائة، تلقوا جرعة واحدة على الأقل.
 
ولكن بعد بداية بطيئة لم تكتسب زخما فعليا إلا بدءا من مارس، انخفض معدل التطعيم في البلاد في الأسابيع الأخيرة.
 
وينتاب المسؤولون قلق من ظهور موجة رابعة من الإصابات مع عودة المسافرين من العطلات الصيفية وعودة المدارس لفتح أبوابها مرة أخرى مع استمرار عدم تطعيم معظم الأطفال والمراهقين.
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