المعارضة تهاجم نتنياهو لتهنئته إسرائيلية حصلت على ذهبية في طوكيو خلال السبت

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هاجم قادة المعارضة الدينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لتهنئته إسرائيلية حصلت على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو في يوم السبت، الذي يحمل قدسية خاصة لدى اليهود المتدينين.

وبنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود هو قائد المعارضة في إسرائيل والتي تضم أيضا حزبي "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة)، و"شاس" الدينيين، و"الصهيونية الدينية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حصلت ممثلة إسرائيل لينوي أشرم على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي.

ونشر نتنياهو على حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق اتصاله باللاعبة الإسرائيلية لتهنئتها، وكتب معلقا: "لينوي – أثرت حماسة بلد بأكمله! أنت الأفضل. العلم الإسرائيلي مرفوع في قلبك وفوق أعظم القوى في العالم. اتصلتُ أيضا بميري ريغيف (وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية) وشكرتها على مضاعفة المساعدة المالية لأبطالنا 3 مرات لضمان فوزنا. أسبوع جيد لشعب إسرائيل!".

وعلى إثر ذلك، شن قادة المعارضة، هجوما على نتنياهوـ وقال رئيس حزب "يهدوت هتوراة" عضو الكنيست موشيه غافني إن الألعاب الأولمبية ليست مبررا لخرق القواعد الدينية، مضيفا "رئيس المعارضة (نتنياهو) مسؤول في الدولة، وما كان ينبغي أن يصدر بيانا يدنس من خلاله يوم السبت".

من جانبه، قال رئيس "شاس"، عضو الكنيست أرييه درعي، إن بيان نتنياهو "أضر بجماهير اليهود الذين يحافظون على السبت، وأضر بشركائهم المخلصين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما علق زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش على تهنئة نتنياهو بقوله: "أنا سعيد بحصول لينوي على الذهبية، لكني حزين على تدنيس السبت. سعيد لأن رئيس الوزراء (نفتالي بينت) والرئيس (إسحاق هرتشوغ) انتظروا حتى رحيل السبت".

يشار إلى أن تصريحات قادة المعارضة جاءت بعد غروب شمس يوم السبت، حيث يعتبر اليوم قد انتهى فعليا بالغروب في اليهودية، فيما يبدأ السبت مع غروب شمس الجمعة.

ويحظى يوم السبت بقدسية خاصة في اليهودية، ويعتبر المتدينون اليهود أنه يوم خاص بالعبادة والراحة، ويحرم عليهم القياس بالعديد من النشاطات اليومية العادية كالكتابة وركوب السيارة واستخدام الكهرباء (يتم الاستعاضة عنها بالشموع)، واستخدام أي أجهزة إلكترونية.

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