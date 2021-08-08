living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المعارضة تهاجم نتنياهو لتهنئته إسرائيلية حصلت على ذهبية في طوكيو خلال السبت

8
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هاجم قادة المعارضة الدينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لتهنئته إسرائيلية حصلت على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو في يوم السبت، الذي يحمل قدسية خاصة لدى اليهود المتدينين.
 
وبنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود هو قائد المعارضة في إسرائيل والتي تضم أيضا حزبي "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة)، و"شاس" الدينيين، و"الصهيونية الدينية".
 
وفي وقت سابق من اليوم السبت، حصلت ممثلة إسرائيل لينوي أشرم على الميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي.
 
ونشر نتنياهو على حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق اتصاله باللاعبة الإسرائيلية لتهنئتها، وكتب معلقا: "لينوي – أثرت حماسة بلد بأكمله! أنت الأفضل. العلم الإسرائيلي مرفوع في قلبك وفوق أعظم القوى في العالم. اتصلتُ أيضا بميري ريغيف (وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية) وشكرتها على مضاعفة المساعدة المالية لأبطالنا 3 مرات لضمان فوزنا. أسبوع جيد لشعب إسرائيل!".
 
 
وعلى إثر ذلك، شن قادة المعارضة، هجوما على نتنياهوـ وقال رئيس حزب "يهدوت هتوراة" عضو الكنيست موشيه غافني إن الألعاب الأولمبية ليست مبررا لخرق القواعد الدينية، مضيفا "رئيس المعارضة (نتنياهو) مسؤول في الدولة، وما كان ينبغي أن يصدر بيانا يدنس من خلاله يوم السبت".
 
من جانبه، قال رئيس "شاس"، عضو الكنيست أرييه درعي، إن بيان نتنياهو "أضر بجماهير اليهود الذين يحافظون على السبت، وأضر بشركائهم المخلصين"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 
كما علق زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش على تهنئة نتنياهو بقوله: "أنا سعيد بحصول لينوي على الذهبية، لكني حزين على تدنيس السبت. سعيد لأن رئيس الوزراء (نفتالي بينت) والرئيس (إسحاق هرتشوغ) انتظروا حتى رحيل السبت".
 
يشار إلى أن تصريحات قادة المعارضة جاءت بعد غروب شمس يوم السبت، حيث يعتبر اليوم قد انتهى فعليا بالغروب في اليهودية، فيما يبدأ السبت مع غروب شمس الجمعة.
 
ويحظى يوم السبت بقدسية خاصة في اليهودية، ويعتبر المتدينون اليهود أنه يوم خاص بالعبادة والراحة، ويحرم عليهم القياس بالعديد من النشاطات اليومية العادية كالكتابة وركوب السيارة واستخدام الكهرباء (يتم الاستعاضة عنها بالشموع)، واستخدام أي أجهزة إلكترونية.
 
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر موقع سبوتنيك.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout