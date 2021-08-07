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إيطاليا توقف زعيمة في مافيا نابولي قبل سفرها إلى إسبانيا

7
AUGUST
2021
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 أوقفت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، ماريا ليتشاردي، إحدى زعيمات المافيا في نابولي، أثناء محاولتها السفر إلى إسبانيا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وهذه المرأة البالغة 70 عاماً والمعروفة باسم «لا بيكوليتا» أي «المرأة الصغيرة» بسبب قصر قامتها، هي شقيقة جينارو ليتشاردي، المؤسس الراحل لعصابة «كامورا» العائلية في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن أمضت ثماني سنوات في السجن، وأُطلق سراحها في ديسمبر (كانون الأول) 2009 بحسب تقارير إعلامية، قبل أن تتولى إدارة عمليات العصابة العائلية.

وذكرت وكالات أنباء محلية أن السلطات الإيطالية أوقفت ليتشاردي في مطار تشامبينو في روما أثناء تسليمها حقائبها قبل رحلة إلى إسبانيا، حيث تعيش ابنتها.

وهي متهمة بارتكاب أعمال تخص المافيا وعمليات ابتزاز وتلقي أموال بطريقة غير مشروعة والتزوير في مزادات علنية.

الشرق الأوسط
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