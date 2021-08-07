البيت الأبيض: تصرفات «طالبان» لن تساعدها في كسب شرعية دولية

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قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بعد قيام مقاتلين من «طالبان» باغتيال أكبر مسؤول إعلامي في الحكومة الأفغانية في كابول، إن التصرفات الأخيرة للحركة لن تساعدها في كسب شرعية دولية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة صحافية، «في رأينا أنه إذا كانت (طالبان) تزعم أنها تريد شرعية دولية، فإن هذه التصرفات لن تجعلها تحصل على تلك الشرعية التي تسعى إليها».



ومضت تقول: «لا يتعين عليهم أن يبقوا على هذا المسار... يمكنهم أن يختاروا تفريغ هذه الطاقة في عملية السلام كما يفعلون بالنسبة لحملتهم العسكرية»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.



وقتل مهاجمون من «طالبان»، داوا خان مينابال رئيس مكتب الدعاية والإعلام في الحكومة الأفغانية، في إطار عمليات قتل تنفذها الحركة بهدف إضعاف حكومة الرئيس أشرف غني المنتخبة ديمقراطياً.



كم قالت شرطة إقليم نمروز، إن حركة «طالبان» سيطرت على مدينة زرنج عاصمة الإقليم، اليوم الجمعة، لتكون بذلك أول عاصمة يستولى عليها المتشددون الذين كثفوا هجماتهم في أنحاء البلاد.