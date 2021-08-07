الأمم المتحدة: كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها للصواريخ النووية والباليستية

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ذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الجمعة أن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها للصواريح النووية والباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات الدولية وذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا في البلاد.

وقال التقرير الذي أعده فريق من مراقبي العقوبات المستقلين للجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي إن بيونغيانغ “واصلت السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج”.