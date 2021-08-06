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أميركا.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات بقيمة 1,4 مليار

6
AUGUST
2021
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أعلن خفر السواحل الأميركي ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب تبلغ قيمتها 1,4 مليار دولار خلال عمليات عدة.

ووصف رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين خلال مؤتمر صحافي في بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا المخدرات التي تم ضبطها، وتبلغ نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كيلوغراما من القنب، بأنها "أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل".

وقال الكابتن تود فانس إن عمليات الضبط نفذتها وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأميركي.

واضاف أن "جهود هذا الطاقم وجهت ضربة قاصمة في الحرب ضد الشبكات الإجرامية التي خلقت التأثير المزعزع للاستقرار الذي نشهده جميعا في أميركا الوسطى وعلى الحدود الجنوبية لبلدنا".

وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن كمية المخدرات المضبوطة تزيد عن ضعف ما ضبطته الدوريات الأميركية خلال عام 2020 بأكمله.

 

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