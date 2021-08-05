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رئيسي: التواجد الأجنبي مشكلة للمنطقة.. والنووي ليس في استراتيجيتنا الدفاعية

5
AUGUST
2021
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أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "نجاح الشعب الإيراني هو أكبر وأبعد من أي سلطة ويحتاج إلى تعاون الجميع".

وقال رئيسي في كلمة بعد تأدية القسم الرئاسي، إنه "لدى الشعب الإيراني عزم راسخ لمواصلة مسيرة الثورة على طريق الحرية والاعتزاز"، مشيراً إلى أنه "أعتز وأفتخر أن أكون خادماً للشعب الإيراني".

وأضاف رئيسي أن "الانتخابات كانت بداية انطلاقة مشاركة الشعب وليس انتهاء مشاركته"، مشيراً إلى أنه "نريد أن نستمر بالتعاون البناء مع كل دول العالم".

وعن الحكومة الجديدة، شرح رئيسي قائلاً: "نريد تشكيل حكومة تحارب الفساد"، مضيفاً: "نحن سنكون إلى جانب المظلوم أينما كان في أوروبا أو أميركا أو إفريقيا أو في اليمن وسوريا وفلسطين".

كما قال إن "لا نقبل السكوت عن الظلم والجرائم والاعتداءات على حقوق المظلومين العزل إينما كانوا"، مشيراً إلى أن "نحن مدافعون حقيقون عن حقوق الإنسان".

وتابع: "الشعب يريد حريته الثقافية والاجتماعية"، معتبراً أن "أبناء الشعب يريدون إزالة المضايقات على معيشتهم وأن يعيش المجتمع الفرح"، ومشدداً على أنه "اليوم حان وقتنا لكي نؤدي الأمانة لهذا الشعب العظيم".

الرئيس الإيراني أشار إلى أنه "سوف نشكل حكومة تمثل الوفاق الوطني في البلاد"، مضيفاً أنه "نحن ملتزمون بمبادىء الثورة الإسلامية في تجفيف الفساد ودعم الاقتصاد الوطني".

وتابع: "نأمل أن يكون المستقبل زاهراً أمامنا ويكون لائقاً بالجمهورية الإسلامية"، مؤكداً أن "نجاح الشعب الإيراني هو أكبر وأبعد من أي سلطة ويحتاج إلى تعاون الجميع، وسنعمل على تقوية كل نقاط القوة التي تملكها إيران".رئيسي: نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة خاصة دول الجوار

وعن السياسة الخارجية، أشار رئيسي إلى أن "سياسة الضغط والمقاطعة لن تصرف الشعب الإيراني عن مطالبته بحقوقه الشرعية بما فيها العلم".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "القوة التي تملكها إيران هي الضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة"، معتبراً أن "التواجد الأجنبي هو مشكلة للمنطقة".

ولفت إلى أنه "يجب حل الأزمات الأقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين شعوب المنطقة"، مؤكداً أن "مد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة خاصة دول الجوار".

كما لفت إلى أن "إيران تعتبر دول وشعوب الجوار جزء من عائلتها"، معتبراً أن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لسياسة إيران الخارجية وتتمنى التقدم والازدهار لجيرانها".

وقال إن "العلاقات الدبلوماسية بين دول الجوار يجب أن تعزز التعاون المشترك فيما بينها".

وعن البرنامج النووي الإيراني، قال رئيسي إنه "سلمي بامتياز، والسلاح النووي محرم شرعاً في عقيدتنا"، مضيفاً أنه "لا مكان للأسلحة النووية في استراتيجة إيران الدفاعية".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة "رفع كل العقوبات عن إيران وسندعم كل مقترح دبلوماسي يحقق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "سياسة العقوبات لن تصرف الشعب الإيراني عن المطالبة بحقوقه".

وبحسب رئيسي فإن "العالم اليوم في حالة تغيير وتحقيق مصالح الشعوب مرهون بفهم العالم الجديد"، مضيفاً أن "السياسة الخارجية الناجحة ستكون السياسة الخارجية المتوازنة".وقبل كلمة رئيسي خلال القسم، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه "يجب أن نضع خطة خمسية وبرنامجاً سريعاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية".

ورحب قاليباف بالشخصيات الرسمية العربية والغربية والإسلامية وبممثلي فصائل المقاومة في هذا الحفل، لافتاً إلى أن "البلاد تواجه اليوم الكثير من المصاعب لكننا الآن على أعتاب تغيير جذري".

ووصلت إلى العاصمة طهران، اليوم، عشرات الوفود الرسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب السيد ابراهيم رئيسي.

وشاركت في المراسم أكثر من 115 شخصية رسمية أجنبية، إضافة إلى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف أنحاء العالم.

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