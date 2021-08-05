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بعيد ميلادها الـ40.. أول ظهور لميغان ماركل بعد ولادة ابنتها

5
AUGUST
2021
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مثل أغلب لحظات ظهورها للعامة، خطفت ميغان ماركل الأضواء مجددا، بفيديو "كوميدي" احتفالا ببلوغها سن 40 عاما.
 
ويعتبر فيديو ماركل الأول لها منذ ولادتها لابنتها ليليبيت في يونيو الماضي.
 
ونشرت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث، فيديو لها مع الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي، في مكالمة بالفيديو وهي من داخل منزلها.
 
 
وبعد فقرة كوميدية من مكارثي، خلال المحادثة، أعلنت ماركل عن "مبادرة" جديدة تريد أن تطلقها بمناسبة عيد ميلادها.
 
المبادرة تحت شعار "40 40"، هي عبارة عن مشروع عالمي لتشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على الالتزام بإعطاء 40 دقيقة من وقتهم لدعم عودة النساء إلى العمل.
 
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وأطفأت ماركل شمعة عيد الميلاد على قالب حلوى مغطى بالفاكهة في نهاية الفيديو.
 
وطلبت ميغان من 40 ناشطا ورياضيا وفنانا ومن قادة العالم المشاركة من خلال المساهمة بـ 40 دقيقة في المبادرة من أجل المساعد في عودة النساء إلى سوق العمل.
 
وظهرت ماركل بإطلالة منزلية بسيطة، حيث اختارت ميغان مظهرا مريحا، وجمعت بين الإكسسوار البسيط والملابس الأنيقة.
 
وظهر الأمير هاري من خارج شباك المنزل، وهو يقوم ببعض الحركات البهلوانية بالكرات، ليقاطع الفيديو بطريقة طريفة.
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