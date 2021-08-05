مصر.. بيانات كورونا تظهر ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات

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أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن حصيلة إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض بواقع 50 حالة يوميا، بعد انحسار الموجة الثالثة من الجائحة الأسابيع الماضية.