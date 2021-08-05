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مستشار بايدن يبحث مع وفد أوكراني الوضع في دونباس والتحضير للقاء بايدن وزيلينسكي

5
AUGUST
2021
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن وفدا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية دميتري كوليبا ومدير المكتب الرئاسي أندريه يرماك، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان في الولايات المتحدة.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها يوم الأربعاء، إلى أن الطرفين "بحثا التحضير لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمع في 30 آب".

وأضاف البيان أن "الجانبين الأوكراني والأميركي بحثا أيضا تطور الأوضاع في شرق بلادنا والجهود المشتركة لأوكرانيا والولايات المتحدة لتسوية النزاع الروسي – الأوكراني".

وأشار البيان إلى أن الجانبين ركزا الاهتمام على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والإصلاحات في أوكرانيا، وخاصة "قضايا حماية كييف وأمن الطاقة وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع المستمر بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

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