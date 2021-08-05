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مسؤول استخباراتي أميركي: لن نقبل بكوريا الشمالية دولة نووية

5
AUGUST
2021
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قال مسؤول ملف كوريا الشمالية في الاستخبارات الأميركية سيدني سيلر إن بلاده "لن تقبل أبدا" بأن تكون بيونغ يانغ مسلحة نوويا، وأشار إلى أن لديها عددا من الفرص لنزع السلاح النووي.

وأوضح سيلر، أن كوريا الشمالية تطمح بوضوح لتصبح دولة نووية، وأن لديها النية الحقيقية في الوقت الراهن على الأقل، لأن تُقبل دولة نووية.

وفي ندوة عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة واشنطن تايمز، أضاف سيلر أن بلاده أوضحت في كل مفاوضاتها ما تتوقعه من بيونغ يانغ، وما الفوائد التي ستحققها من ذلك، وأشار إلى أن النظام الكوري لم يرغب في المضي بتلك المحاولات.

وتحدث سيلر عن أنه كانت لدى بيونغ يانغ فرص عدة لنزع السلاح النووي، مقابل حوافز مثل تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الضمانات الأمنية.

ورأى في القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي السابق دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي عام 2019، مثالا على أن "كوريا الشمالية لم تكن راغبة في السير في الطريق الموثوق لنزع السلاح النووي".

وقال إن أكثر ما تخشاه بيونغ يانغ هو التهديد من الداخل، فهي تتفهم أن "الجنوب (كورويا الجنوبية) أو الولايات المتحدة لن يهاجماها أبدا".

وأضاف أنه عندما "تصل رغبة الشعب الكوري الشمالي في الحرية والوجود الاقتصادي والسياسي الأفضل إلى نقطة الغليان وتحد للنظام، فإنه لا يوجد ضمان يمنع ذلك".

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