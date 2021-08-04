رئيس الوزراء الماليزي يؤكد أنه يحظى بدعم غالبية المشرعين

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قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين الأربعاء، إنه أبلغ ملك البلاد أنه لا يزال يحظى بتأييد غالبية النواب وإن شرعية منصبه سيحددها البرلمان في سبتمبر المقبل.

وتعرض محي الدين لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أن أصدر ملك ماليزيا الأسبوع الماضي توبيخا نادرا لتحرك حكومي لإلغاء قوانين الطوارئ دون موافقته، وهو عمل قال القصر إنه يتعارض مع الدستور.

وأعيد فتح البرلمان الاثنين الماضي للمرة الأولى هذا العام بعد رضوخ محي الدين لضغوط الملك، لكن الحكومة قالت إن الجلسة الخاصة التي تستمر خمسة أيام ستخصص فقط لإطلاع النواب على موقف الوباء ولن يسمح بأي اقتراحات أخرى.