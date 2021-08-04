الخارجية الأمريكية: تفجير كابل يحمل بصمات طالبان

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أكدت الخارجية الأمريكية أن التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الثلاثاء يحمل بصمات حركة طالبان، معربة عن مخاوفها لاحتمال تحول الصراع إلى حرب أهلية في أفغانستان.