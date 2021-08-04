السيسي: نعمل على إخراج منتج غذائي يعالج فقر الدم

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتم العمل في بلاده على إخراج منتج غذائي يعالج فقر الدم نظرا لوجود أطفال يعانون فقر الدم في مصر لضمان توازن صحتهم.