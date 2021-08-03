living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنطونوف: الخارجية الأمريكية تضلل الصحفيين حول عمل الدبلوماسيين

3
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ضلل الصحفيين بشأن الوضع الحقيقي لعمل الدبلوماسيين الروس.
 
 وأكد السفير أن ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، في الواقع، تستمر في التدهور.
 
وخلال تعليقه على تصريح برايس بأن منع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا من توظيف الروس ورعايا الدول الثالثة، من شأنه أن يعقد ظروف عمل الدبلوماسيين الأمريكيين، ذكر أنطونوف أن برايس قد ضلل الصحفيين حول الوضع الحقيقي للأمور.
 
وأضاف أنطونوف: "لو استمعنا إلى السيد نيد برايس، فسيتكون انطباع بأن روسيا وبالأمس فقط، المذنبة في ظهور الصعوبات في عمل البعثات الدبلوماسية".
 
وتابع: "لقد أظهرنا ضبط النفس لفترة طويلة جدا، على الرغم من التدهور المطرد والمقصود لفترة طويلة في حياة وظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الاستيلاء على ممتلكاتنا وطرد الموظفين، عندما تم منحهم 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد".
 
وشدد أنطونوف، على أنه لا أحد يمنع واشنطن من استخدام الحصة المحددة مسبقا بالكامل والبالغة 455 موظفا. والجانب الروسي مستعد للنظر بدقة في جميع الطلبات المقدمة له بهذا الشأن.
 
وأعلن أن روسيا أصدرت خلال الأيام الأخيرة، 22 تأشيرة دخول لموظفي السفارة الأمريكية في موسكو، وفي المقابل نالت فقط تمديد تأشيرة المستشار الموفد للسفارة.
 
في وقت سابق، قال أنطونوف، إن السلطات الأمريكية سلمت السفارة قائمة تضم 24 دبلوماسيا يجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 3 سبتمبر بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وذكر أن حوالي 130 موظفا آخرين وأفراد عائلاتهم ينتظرون تمديد التأشيرات.
 
لكن برايس، لم يوافق على وصف أنطونوف للوضع. وقال إن الخارجية الأمريكية فرضت مؤخرا حدودا لعمل كل الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout