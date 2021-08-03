إطلاق نار يودي بحياة نجم "تيك توك" في كاليفورنيا

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توفي أنتوني باراخاس، أحد مشاهير «تيك توك»، متأثراً بجروحه إثر إطلاق نار في إحدى دور السينما في كاليفورنيا خلّف ضحية أخرى، بحسب الشرطة المحلية.

وكان أنتوني باراخاس (19 عاماً) مع رايلي غودريتش وهي إحدى صديقاته، يحضران الأسبوع الماضي عرض فيلم «ذي فوريفر بورج» في قاعة سينما، عندما فتح رجل النار.

وتدور أحداث الفيلم في مستقبل أشبه بقصص «الديستوبيا»، تكون فيه كل الجرائم بما فيها القتل، مباحة يوماً واحداً في السنة.

وكان لدى أنتوني باراخاس، المعروف على الإنترنت بإسم «إتس أنتوني مايكل»، ما يقرب من مليون متابع على «تيك توك».

وقبضت الشرطة على المشتبه فيه جوزيف خيمينيز البالغ 20 عاماً، لكنها قالت إنّها ترجح فرضية «الهجوم غير المبرر».

وسُرقت أشياء أثناء الهجوم، من دون أن يكون ذلك الدافع الأساس للجريمة بحسب الشرطة. وتشهد الولايات المتحدة تصاعداً في حوادث العنف المسلح، والتي وصفها الرئيس جو بايدن بأنّها «آفة».