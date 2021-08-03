living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا تحذر من السفر إلى هذه الدول لارتفاع إصابات كورونا

3
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران والجزر العذراء الأميركية ومقاصد أخرى، بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4: تجنب السفر"، المحدد من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليبيا وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.

يأتي ذلك في وقت حققت الولايات المتحدة، الاثنين، هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في إعطاء 70 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد شهر تقريبا من الموعد المحدد سابقا في 4 يوليو.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 60.6 في المئة من البالغين و49.7 في المئة من إجمالي السكان، تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وحددت إدارة بايدن في البداية يوم عيد استقلال البلاد للوصول إلى هذا الهدف وإعلان النصر على الوباء.

لكن انخفاض معدلات التلقيح، خصوصا في المناطق المحافظة سياسيا في الجنوب والوسط الغربي، وبين مجموعات مثل الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية، أدى إلى تفويت هذا الموعد.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة ارتفعت معدلات التلقيح في المناطق التي تضررت بشدة من جراء أحدث موجة كوفيد التي سببتها المتحورى دلتا الشديدة العدوى.

ويبلغ المعدل الوطني للإصابات اليومية أكثر من 60 ألفا وهو يرتفع بسرعة.

لكن، مع تحصين 80 في المئة من المسنين بشكل كامل، فإن حالات دخول المستشفى والوفيات ترتفع بشكل أبطأ بكثير، مما كانت عليه في الموجات السابقة.

وفي حين أن جرعة واحدة من لقاحي فايزر وموديرنا اللذين يعتمدان تقنية "ار ان ايه" (الحمض النووي المرسال) منحت حماية قوية ضد المتحورات السابقة، يسلط بحث جديد الضوء على الحاجة إلى جرعتين للحماية من دلتا.

وتناقش السلطات الصحية الفدرالية أيضا ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة ثالثة لمجموعات معينة مثل منقوصي المناعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout