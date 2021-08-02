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أوباما يضرب بإجراءات كورونا عرض الحائط..عيد ميلاد بـ500 ضيف!

2
AUGUST
2021
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يخطط الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لإقامة حفل عيد ميلاده الستين في منطقة "كرم مارثا" بحضور حوالي 500 ضيف، وذلك رغم الانتشار السريع لمتغير دلتا من كورونا.

وسيقام الحفل في الهواء الطلق في قصر مارثا فينيارد الذي تبلغ كلفته 11.75 مليون دولار على مساحة حوالي 30 فداناً، وفق موقع "أكسيوس".

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وتضم قائمة الضيوف الأصدقاء وأفرادا من العائلة والمساعدين السابقين، وأكثر من 200 موظف سيعملون خلال الحفلة.

حضور ضخم

إلى ذلك، أثار حجم الحفل الدهشة وسط مخاوف متزايدة بشأن متغير دلتا، لا سيما بسبب حالات العدوى الأخيرة في بروفينستاون القريبة.

ومع ذلك، لا تزال مارثا فينيارد غير مدرجة تحت تصنيف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، للمخاطر "العالية جداً"، فيما يتخذ أوباما الاحتياطات اللازمة خلال الحفل.

كذلك، طُلب من الضيوف أن يتم تطعيمهم وأن يخضعوا لاختبار سلبي، وفقًا للموقع.

ضيوف بارزون

وتمت دعوة العديد من الضيوف البارزين، بمن في ذلك أوبرا وينفري وجورج كلوني، بحسب ما ذكرت "ذا هيل".

كما ذكر "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يكون ستيفن سبيلبرغ حاضراً.

من جانبه، أكد متحدث باسم البيت الأبيض للموقع أن الرئيس جو بايدن غير قادر على الحضور.

يشار إلى أن الحفل سيقام بعد أيام قليلة من عيد ميلاد الرئيس الأسبق الفعلي في 4 أغسطس. وقد طلب تبرعات للجمعيات الخيرية بدلاً من الهدايا، بحسب ما أفادت عدة مصادر.

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