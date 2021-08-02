هجوم في نيويورك.. وابل من الرصاص وهروب المسلحين

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسلحين قاما بإطلاق وابل من الرصاص في مدينة نيويورك، الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المسلحين أطلقا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددا من المارة، وأشخاصا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع فيديو للهجوم، والذي أظهر المسلحين المقنعين، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة أن المسلحين كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأميركية.

ووفق الشرطة فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحين.