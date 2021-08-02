سعر هذين اللقاحين ارتفع

A + A -

رفعت شركتا "فايزر" و"موديرنا" أسعار لقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد، والتي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.



وقالت الصحيفة التي راجعت أجزاء من العقود إن السعر الجديد لجرعة واحدة من لقاح "فايزر" أصبح 19.50 يورو (23.15 دولارا) مقابل 15.50 يورو في السابق.



وقال التقرير نقلا عن مسؤول قريب من الأمر إن السعر الجديد للقاح "موديرنا" بلغ 25.50 دولارا للجرعة، ارتفاعا من حوالي 19 يورو في صفقة الشراء الأولى لكنه أقل من 28.50 دولارا المتفق عليه سابقا.



وامتنعت شركة "فايزر" عن التعليق على العقد مع المفوضية الأوروبية متذرعة بالسرية، وقالت "إلى جانب العقد (العقود) المنقحة التي نشرتها المفوضية الأوروبية، يظل المحتوى سريا ولذا لن نعلق".



وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد في طريقه لتحقيق هدف التلقيح الكامل لما لا يقل عن 70 في المئة من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف.

وفي أيار، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع تلقي أكثر من مليار جرعة من اللقاحات بنهاية سبتمبر من أربع شركات للأدوية.