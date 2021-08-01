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المرشح لخلافة ميركل يهدد بفرض عقوبات على روسيا في حال استخدام الطاقة كسلاح

1
AUGUST
2021
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هدد أرمين لاشيت المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بفرض عقوبات على روسيا في حال استخدام مشروع "التيار الشمالي 2" سلاحا جيوسياسيا ضد أوكرانيا.
 
موسكو - سبوتنيك. وقال لاشيت اليوم الأحد، "إذا اتخذت روسيا مرة أخرى إجراءات عدوانية ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا ستتخذ إجراءات على المستوى الوطني وتدعو إلى فرض عقوبات عليها في إطار الاتحاد الأوروبي".
 
وأضاف لاشيت: "اتفاقية خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وألمانيا توفر أداة يمكن بواسطتها تحميل روسيا مسؤولية الأنشطة التدميرية بشكل مشترك. سيادة وأمن أوكرانيا يجب أن يكونا من أولويات السياسة الخارجية الألمانية".
 
وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو مآس، في وقت سابق أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".
 
هذا ونشرت المانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص البيان على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
 
وشددت الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص على مصلحة أوكرانيا وأوروبا في مواصلة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024، حيث تتعهد برلين باستخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة حتى يتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن عبور الغاز، وعلى وجه الخصوص، تلتزم ألمانيا بالسعي إلى فرض عقوبات على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.
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