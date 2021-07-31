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"حاميها حراميها".. الشرطة تكتشف المذنب في مقرها الرئيسي

31
JULY
2021
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في واقعة لا تخلو من الطرافة، نجحت الشرطة في اكتشاف وتفكيك "مشغّل" غير قانوني للبتكوين، داخل مقرها الرئيسي في وارسو.
 
وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تي في إن 24"، إن "موظفا حكوميا وليس عنصرا من الشرطة حوّل طاقة كهربائية لتصنيع البتكوين، وذلك في مقر الشرطة ذاته للأسف الشديد".
 
وأضاف: "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، من دون تحديد المدة المستغرقة لذلك.
 
وأكد تساركا أن مشغّل البتكوين لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة.
 
وبحسب "تي في إن 24"، تم فصل الموظف من عمله وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، ومن المتوقع أيضا فصل شخص آخر قريبا.
 
وتعمل العملات المشفرة مثل "البتكوين" بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة، التي توافق على الصفقات حول العالم.
 
ويستخدم مشغلو البتكوين معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم البتكوين تلقائيا، وهو نشاط يستهلك كما كبيرا من الطاقة.
 
وبحسب مؤشر كامبريج المعني باستهلاك البتكوين للكهرباء، تستهلك مشغلات العملة الرقمية حوالى 114 تيراوات في الساعة على أساس سنوي، أي 0.5 بالمئة من الإنتاج العالمي للطاقة، أو أكثر بقليل من استهلاك هولندا.
 
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