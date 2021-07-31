إصابة 23 شخصا إثر تصادم قطارين في بوسطن الأمريكية

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أصيب عدة أشخاص، يوم الجمعة، في حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية، حيث تم نقل 23 شخصًا إلى المستشفيات.

وقالت إدارة الإطفاء في بوسطن عبر تغريدة بموقع تويتر: "نُقَِل 23 شخصًا إلى المستشفيات بسبب إصابات لا تهدد حياتهم بعد الحادث مساء الجمعة".

جاء ذلك بعد إعلان هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن قطارين اصطدم أحدهما بالآخر على خط سكة حديد الكومنولث أفينيو في بوسطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أحد شهود العيان قوله: "توقف القطار عند الضوء عندما انطلق فجأة إلى الأمام، لقد شعرت وكأنها أسوأ رحلة في مدينة ملاهي يمكن أن تتخيلها".

وقال شاهد آخر كان يجلس في سيارة عندما وقع الحادث إن بعض الركاب أصيبوا بجروح في العنق والرأس.