الشرطة في هايتي: الاشتباه بتورط قاضية سابقة في المحكمة العليا بمقتل الرئيس

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أعلنت السلطات في هايتي، يوم الجمعة، الاشتباه بتورط القاضية السابقة في المحكمة العليا، وينديل كوك ثيلوت، بمقتل الرئيس جوفينيل مويس، في وقت سابق هذا الشهر.

ووجهت الشرطة الهايتية، الجمعة، اتهامات جديدة ضد القاضية بشأن صلاتها باغتيال الرئيس مويس، قائلة إنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله، بحسب رويترز.

وقال ميشيل فيرير، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في هايتي إن المرتزقة الكولومبيين والأمريكيون الهايتيين الذين تم اعتقالهم في أعقاب مقتل مويس اعترفوا بأنهم التقوا كوك ثيلوت.

وأضاف فيرير للصحفيين: "أشار العديد منهم إلى أنهم ذهبوا إلى منزل السيدة كوك مرتين"، لافتا إلى أن "هؤلاء الأشخاص قدموا (للشرطة) تفاصيل الوثائق الموقعة خلال الاجتماعات في منزل السيدة كوك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت الشرطة الهايتية مذكرة توقيف بحق كوك ثيلوت،، القاضية التي أطيح بها مع قاضيين آخرين في فبراير/شباط الماضي عندما زعم مويس أنه تم التخطيط لانقلاب ضده.

يشار إلى أنه في صباح يوم الأربعاء، 7 يوليو/ تموز الحالي أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وأدى اغتيال مويس إلى إغراق البلاد، في حالة أعمق من الفوضى، وأطلق حملة مطاردة دولية للمرتزقة والعقول المدبرة لعملية الاغتيال.