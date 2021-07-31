living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة في هايتي: الاشتباه بتورط قاضية سابقة في المحكمة العليا بمقتل الرئيس

31
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت السلطات في هايتي، يوم الجمعة، الاشتباه بتورط القاضية السابقة في المحكمة العليا، وينديل كوك ثيلوت، بمقتل الرئيس جوفينيل مويس، في وقت سابق هذا الشهر. 
 
ووجهت الشرطة الهايتية، الجمعة، اتهامات جديدة ضد القاضية بشأن صلاتها باغتيال الرئيس مويس، قائلة إنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله، بحسب رويترز. 
 
وقال ميشيل فيرير، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في هايتي إن المرتزقة الكولومبيين والأمريكيون الهايتيين الذين تم اعتقالهم في أعقاب مقتل مويس اعترفوا بأنهم التقوا كوك ثيلوت. 
 
وأضاف فيرير للصحفيين: "أشار العديد منهم إلى أنهم ذهبوا إلى منزل السيدة كوك مرتين"، لافتا إلى أن "هؤلاء الأشخاص قدموا (للشرطة) تفاصيل الوثائق الموقعة خلال الاجتماعات في منزل السيدة كوك".
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت الشرطة الهايتية مذكرة توقيف بحق كوك ثيلوت،، القاضية التي أطيح بها مع قاضيين آخرين في فبراير/شباط الماضي عندما زعم مويس أنه تم التخطيط لانقلاب ضده.
 
يشار إلى أنه في صباح يوم الأربعاء، 7 يوليو/ تموز الحالي أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.
 
وأدى اغتيال مويس إلى إغراق البلاد، في حالة أعمق من الفوضى، وأطلق حملة مطاردة دولية للمرتزقة والعقول المدبرة لعملية  الاغتيال.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout