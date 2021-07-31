الصحة الأمريكية: معظم مصابي كوفيد-19 في نيويورك خلال شهر أصيبوا بسلالة "دلتا"

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أعلنت وزارة الصحة في نيويورك، أن 72 في المئة من مصابي كوفيد-19 المسجلين في 4 أسابيع الأخيرة أصيبوا بسلالة دلتا.

وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الحالي السلالتين الأكثر شيوعاً في المدينة هما "ألفا" و"دلتا".

ووفقاً لبيانات الأطباء، خلال 4 أسابيع الأخيرة أصيب 72 في المئة من المصابين بكوفيد-19 بسلالة دلتا، و9 في المئة أصيبوا بسلالة ألفا.

وتصنف هاتان السلالتان على أنهما أصناف "مثيرة للقلق"، وووفقاً لبيانات الوزارة، هناك أدلة على أن هذه السلالتين تنتشران بسرعة أكبر، ويمكنها أن تصيب الأشخاص أكثر من مرة وتخفض فعالية اللقاح.

وفي السياق، أعلن المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تفشي مرض فيروس كورونا المستجد لدى أشخاص تلقوا اللقاح في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن بين الأشخاص المصابين، تم تشخيص لدى معظمهم سلالة كوفيد-19 "دلتا" المعروفة أيضاً بالسلالة الهندية.