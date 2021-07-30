living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بحثا عن دليل حول تورط محتمل للسعودية.. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تطلب لقاء بايدن

30
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طلب أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر لقاء شخصيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محاولة للإفراج عن وثائق قد تكشف عن "تورط محتمل للسعودية"، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز".
 
بحثا عن دليل حول تورط محتمل للسعودية.. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تطلب لقاء بايدنعائلات ضحايا 11 سبتمبر يطالبون برفع السرية عن تقرير استخباراتي بشأن السعودية
وبحسب "فوكس نيوز"، فإن عائلات الضحايا لا تزال تبحث عن إجابات بعد أن رفعت دعوى اتهمت فيها السعودية بأنها "سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية"، مشيرة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلبون فيها عقد اجتماع مع بايدن، بينما تفصل ستة أسابيع فقط عن ذكرى الهجمات. 
 
ووفقا للقناة، فإن مصادر مقربة من بايدن أشارت، هذا الأسبوع، إلى أن الأخير يعتزم زيارة النصب التذكاري المقام بموقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ذكرى الهجمات، كما أنه حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
 
إلا أن أهالي الضحايا "لا يريدون إيماءات بل إجابات، حيث يسعون للحصول على وثائق من الحكومة، تعتبر أساسية في الدعوى القضائية التي استمرت لسنوات ضد السعودية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout