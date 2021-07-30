بحثا عن دليل حول تورط محتمل للسعودية.. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تطلب لقاء بايدن

A + A -

طلب أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر لقاء شخصيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محاولة للإفراج عن وثائق قد تكشف عن "تورط محتمل للسعودية"، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

بحثا عن دليل حول تورط محتمل للسعودية.. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تطلب لقاء بايدنعائلات ضحايا 11 سبتمبر يطالبون برفع السرية عن تقرير استخباراتي بشأن السعودية

وبحسب "فوكس نيوز"، فإن عائلات الضحايا لا تزال تبحث عن إجابات بعد أن رفعت دعوى اتهمت فيها السعودية بأنها "سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية"، مشيرة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلبون فيها عقد اجتماع مع بايدن، بينما تفصل ستة أسابيع فقط عن ذكرى الهجمات.

ووفقا للقناة، فإن مصادر مقربة من بايدن أشارت، هذا الأسبوع، إلى أن الأخير يعتزم زيارة النصب التذكاري المقام بموقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ذكرى الهجمات، كما أنه حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

إلا أن أهالي الضحايا "لا يريدون إيماءات بل إجابات، حيث يسعون للحصول على وثائق من الحكومة، تعتبر أساسية في الدعوى القضائية التي استمرت لسنوات ضد السعودية".