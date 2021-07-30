البرازيل.. اندلاع حريق في مستودع المعهد الوطني للسينما

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اشتعلت النيران في مستودع حكومي لتخزين الأفلام والوثائق وأجهزة عرض سينمائي عتيقة من صناعة السينما البرازيلية مساء الخميس في مدينة ساو باولو.

وقالت إدارة الطوارئ إن 15 عربة إطفاء و50 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في محاولة لمنع ألسنة اللهب من الانتشار إلى مساحة أكبر من المبنى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا فى نظام تكييف الهواء قد يكون سببا لنشوب الحريق.

يذكر أن هذا ثاني حريق يصيب المبنى خلال السنوات الأخيرة، بعدما أتلف حريق في عام 2016 نحو 500 نسخة من الأفلام المخزنة هناك. والعام الماضي تضرر جزء من الأرشيف جراء فيضان نتج عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.