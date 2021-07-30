living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يطالب الولايات الأميركية بمنح غير المطعمين 100 دولار

30
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من الولايات والمحليات، تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين، للحصول على جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وكانت المكافأة النقدية للتطعيم إحدى الأفكار الواردة في أحدث خطة لبايدن لتعزيز معدلات التطعيم المتأخرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتم طرح جوهر خطته الجديدة، الخميس، وهو مطالبة العاملين الفيدراليين بالكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم إلى وكالاتهم.

ويشير بايدن إلى أدلة غير مؤكدة على أن مكافأة 100 دولار ستحقق نتائج.

وقال البيت الأبيض إن سلسلة متاجر "كروغر" للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75 بالمائة من 50 بالمئة بين الموظفين.

وقد جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضًا.

كما قال بايدن إن الولايات والمحليات يمكنها استخدام الأموال من قانون الإغاثة الخاص بكوفيد-19 لسداد تكاليف برامج الحوافز.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout