السعودية تعاقب من زار دولاً «محظورة» بمنع السفر 3 سنوات

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لوّحت وزارة الداخلية السعودية بعقوبة منع السفر 3 سنوات لمن يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها بسبب جائحة فيروس «كورونا»، مؤكدة أن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، أن السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، يعد مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة، وذلك بعد ورود معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية.

وشددت الداخلية على أن منع السفر مستمر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

ومنعت السعودية السفر إلى عدد من الدول حرصاً على سلامة المواطنين والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، وهي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو، الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند، بالتزامن مع قرار رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة بشكل كامل، في 17 مايو (أيار).

وأضافت لاحقاً منع سفر المواطنين دون الحصول على إذن مسبق إلى كل من الإمارات وفيتنام وإثيوبيا، قبل أن تنضم إليها إندونيسيا مؤخراً التي تشهد انتشاراً للفيروس، وبدأت إجلاء مواطنيها منها ودخولهم الحجر المنزلي بمجرد وصولهم، بعد ثبوت 10 إصابات بفيروس كورونا من بين السعوديين، منها حالتان حرجتان ومصابتان بالفيروس المتحور.

ويأتي تحذير الداخلية، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وعلى بعد أيام من بدء سريان قرار التحصين ضد فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة لممارسة الأنشطة والمناسبات والدخول للمنشآت ووسائل النقل العام، الذي سيبدأ الأحد المقبل.

وكانت السعودية أصدرت قراراً جديداً الأسبوع الفائت، بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج، يشترط التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19» كخطوة أساسية لسفر المواطنين إلى خارج البلاد ابتداءً من 9 أغسطس (آب) المقبل.

وأسندت القرار إلى نتائج دراسات وأبحاث علمية معتبرة، أثبتت أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس، وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة المتحورات وظهور موجات انتشار جديدة للوباء.

وحتى أمس (الثلاثاء)، أعطت السعودية أكثر من 25.4 مليون جرعة لقاح، وسجلت 1379 إصابة جديدة، و10 وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين لأكثر من نصف مليون تماثلوا للشفاء التام.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن لقاحات «كورونا» فعّالة مع المتحورات، مشيرة إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات «كورونا» في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل «1379» حالة مؤكدة، وتعافي «1021» حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «11136» حالة، منها «1419» حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ «520774» حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي «501449» حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت «10» حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة «8189» حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».